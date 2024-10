Parto record al Malzoni: nasce Luigi con un peso di 5,1 chilogrammi

Grande gioia per Lucia Barba, insegnante da Angri, nipote prediletta dell’Onorevole Eva Longo e per Zezza Angelo, da Pontecagnano, insegnante per la nascita di Luigi . Erano a conoscenza che il bimbo aveva un peso superiore alla norma ma sono rimasti increduli quando hanno saputo che il loro bimbo alla nascita pesava 5 chili e 100 grammi.

La gravidanza era stata seguita dal dr. Raffaele Petta e la paziente era stata sottoposta alle piu’ moderne tecniche di monitoraggio della gravidanza.

Ricoverata presso il Reparto di Ostetricia del Malzoni Rechearch Hospital,diretto dalla dr.ssa Annamaria Malzoni che eseguiva il Taglio Cesareo con la collaborazione del dr.Nicola Tesorio e dell’ ostetrica Adriana D’amato e con l’assistenza in Sala Operatoria dell’infermiere Marina Loria.

L’anestesia era condotta dalla dr.ssa Immacolata Romano .

Alle ore 11,00 del 18 ottobre nasceva il piccolo Luigi con un peso di 5 chili e 100 grammi,lungo 53 cm e veniva affidato al Neonatologo dr. Giuseppe Vassallo.

“ La peculiarita’ di questo caso e’ dovuta al peso straordinario del piccolo Luigi ed al fatto che Lucia non presentava diabete gestazionale che spesso si associa a macrosomia fetale” precisa il dr. Raffaele Petta

“ Voglio ringraziare tutto il Personale del Malzoni Rechearch Hospital che mi assistito tanto amorevolmente e la mia adorata zia Eva Longo che tanto mi e’ stata e mi e’ vicina” afferma Lucia.