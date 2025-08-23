Solofra, “guerra” agli schiamazzi notturni: l’ordinanza del sindaco Moretti

SOLOFRA- Un’ordinanza anti-schiamazzi notturni. A Solofra il sindaco Nicola Moretti applica la “tolleranza zero” contro:

“schiamazzi, assembramenti chiassosi, rumori molesti anche derivanti da un utilizzo emulativo dei veicoli, occupazioni improprie della sede stradale degli spazi con limitazioni od intralci alla libera circolazione mediante il consumo sul posto di alimenti e bevande al di fuori di apposite aree attrezzate”. Per i trasgressori multe fino a 500 euro. Anche serrate disposizioni per i titolari delle attività, a cui “e’ fatto obbligo di vigilare affinché, all’ esterno dei.locali e mn particolare all uscita dagli stessi, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, nonché all’igiene pubblica. I gestori sono tenuti, nell’adiacenza dei suddetti esercizi e relativi spazi pertinenziali, a collocare appositi contenitori di rifiuti”. Oltre a ciò: “II Comune può ordinare gli opportuni provvedimenti (sia gestionali che edilizi) volti a Limitare le emissioni moleste, quali ad esempio il divieto delle attività rumorose”.