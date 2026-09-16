Stasera al PalaDelMauro: presentazione Halley Campania con BigMama e amichevole contro Napoli Est

L’Halley Campania Avellino Basket ricorda l’appuntamento di questa sera al PalaDelMauro con la presentazione ufficiale del roster biancoverde 2026/2027. L’evento, programmato per le 18.30, vedrà la partecipazione straordinaria dell’artista irpina BigMama e di altri performer, che allieteranno la serata prima dell’entrata in campo dei giganti del parquet.
Nel corso dell’appuntamento ci sarà la presentazioni delle divise di gioco ufficiali, che anche questa stagione sono state realizzate da Magma, per portare avanti ancora una volta un binomio vincente.
A seguire, alle 20.30, la formazione guidata da coach Gennaro Di Carlo affronterà in amichevole la PSA Napoli Est, compagine di Serie B Nazionale. Un test importante per affinare i meccanismi di gioco in vista dell’esordio casalingo in campionato previsto per il 27 settembre contro Vigevano.