Zaini in spalla e zero ansia: al Convitto l’anno scolastico si apre nel segno del sorriso, dell’ottimismo e della positività

Il conto alla rovescia è terminato: ieri, martedì 15 settembre, i cancelli del Convitto hanno accolto gli alunni per l’avvio ufficiale dell’anno scolastico 2026-2027. Ma se per molti il primo giorno di scuola è sinonimo di sveglie traumatiche, qui la “musica” è diversa: le parole chiave di quest’anno sono sorriso, ottimismo e positività, tre ingredienti fondamentali per iniziare una nuova grande avventura.

La mattinata è stata interamente dedicata ai veri protagonisti di questo inizio: gli alunni delle classi prime della Scuola Primaria, della Scuola Secondaria di I grado, del Liceo Classico e del Liceo Classico Europeo. Per loro, e per i loro genitori, l’appuntamento è stato fissato per le ore 09:00 con un ingresso speciale dal Corso Vittorio Emanuele, pensato per garantire un inserimento sereno e gioioso. Per evitare la tipica confusione da primo giorno, l’Istituzione ha organizzato punti di raccolta dedicati: il giardino davanti alla scala di emergenza, per i più piccoli, il lato del giardino che dà sul Corso per la Secondaria di I grado, l’area attigua al campo di calcio per i due Licei, per poi convergere, tutti, nel grande Campo di calcio della struttura. I docenti, affiancati dagli educatori, hanno fatto il primo appello e rotto il ghiaccio. I docenti di strumento musicale della Secondaria di I grado hanno introdotto l’evento con un medley appositamente adattato ai loro strumenti, il piano, il sassofono e la batteria. A seguire, hanno accompagnato con le loro note i solisti, studenti della Secondaria di primo grado e liceali, diretti dalla Maestra Federica Pagliuca, nell’intonazione dell’Inno del Convitto, con cui ha preso il via la manifestazione. Il Rettore Dirigente Scolastico, Prof. Attilio Lieto, sempre accanto ai suoi studenti, ha voluto dedicare loro poche parole, ma sentite e accorate, per un gioioso inizio, proponendo uno slogan per l’anno: “Insieme con il sorriso, la positività e l’ottimismo”. L’ evento centrale, dal titolo “CONVITTO ON THE ROAD 2031”, ha coinvolto tutte le matricole dei tre settori, ordinatamente sistemate sul prato: alla drammatizzazione di una divertente storia dell’Istituzione, simpaticamente interpretata da alcuni docenti, è seguito il momento “Glauco ti sfida!”(dal nome della simpatica mascotte del Convitto che si aggirava nel campo), un grande quiz a squadre per rendere consapevoli i discenti della storia della Scuola. Le 11 classi sono state disposte a ventaglio, intorno al Preside che, microfono alla mano, ha avviato le domande: ad ogni risposta esatta si aggiungeva un pezzo a un puzzle misterioso da 6 tessere posizionato al centro del Campo per ogni ordine di scuola. Le matricole infine hanno sfilato sul tappeto rosso, ricevendo dalle mani del Rettore, in dono, un gadget, un portachiavi con la mascotte del Convitto, con il quale custodiranno le chiavi dei loro armadietti a scuola. Intanto, nel corso della mattinata, dalla postazione radio del Convitto è stato registrato anche un podcast, per dare voce ai protagonisti di questa giornata di accoglienza. Dunque la prima settimana scolastica è avviata, all’insegna delle emozioni: niente corse sui libri o interrogazioni a sorpresa, ma una garbata ospitalità, curata nei minimi dettagli da uno staff coeso e affiatato, per permettere alle emozioni di emergere. Sentite le parole del Rettore ai genitori, con la raccomandazione di fidarsi di una Istituzione centenaria ma sempre al passo con i tempi, pronta a ripartire con energia e con una grande carica di positività, perché la scuola è un viaggio da vivere, ogni giorno, con il sorriso che nasce dallo stare bene con l’altro.