Dove il coraggio diventa futuro: la Casa “Antonella Russo” festeggia 10 anni di accoglienza e rinascita

Dieci anni fa la Casa per donne maltrattate “Antonella Russo” apriva le sue porte per offrire a donne e bambini un luogo sicuro, di ascolto e protezione, dove ritrovare libertà e autonomia. A dieci anni da quel giorno, la Demetra Soc. Coop. Sociale promuove proprio in quella giornata un momento di incontro con la rete antiviolenza, le istituzioni e tutti i professionisti impegnati quotidianamente nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere. Un’occasione per ripercorrere il lavoro svolto, condividere esperienze e riflettere sulle nuove sfide, insieme all’intera équipe della Cadma e alla Coordinatrice Maria Rosaria Famoso, che in questi anni si sono impegnate per costruire speranza e difendere i diritti delle donne. Il decennale vuole essere soprattutto un riconoscimento al valore della rete, perché uscire dalla violenza è un percorso che richiede competenze, collaborazione e responsabilità condivise.

Un ringraziamento particolare va al Comune di Ospedaletto d’Alpinolo e al Sindaco Marciano, per il patrocinio e per la sensibilità e vicinanza dimostrate, oltre che all’ospitalità lungo questo decennio. Il sostegno delle istituzioni rappresenta un segnale importante di attenzione e di impegno concreto verso la costruzione di una comunità sempre più consapevole e libera dalla violenza. Dieci anni dopo, quelle porte sono ancora aperte. A chi ha bisogno di ascolto. A chi cerca protezione. A chi sceglie di ricominciare. Perché dove il coraggio incontra una rete, il futuro diventa possibile.