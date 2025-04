Stalking condominiale: coppia finisce a giudizio

Per circa due anni hanno reso la vita impossibile a due anziani coniugi residenti nel loro stesso condominio. Offese, ingiurie, dispetti di ogni sorta, minacce, aggressioni verbali e in alcuni casi fisiche che si ripetevano con cadenza regolare e che hanno avuto la loro genesi nel dicembre del 2022 e si sono protratte per un lungo arco temporale, sino all’agosto del 2024.

Per questo motivo e con l’accusa di concorso in stalking, è stata rinviata a giudizio una coppia di coniugi del piccolo centro irpino. A disporre il vaglio dell’istruttoria dibattimentale per i due imputati, il Gup del tribunale di Avellino, Elena Di Bartolomeo, all’esito dell’udienza preliminare nel corso della quale le due anziane vittime, assistite dal loro legale di fiducia, l’avvocato penalista Angelo Polcaro, si sono costituite parti civili. Il processo, per i due coniugi montefalcionesi inizierà il prossimo 15 ottobre, davanti al tribunale di Avellino, giudice dott.ssa Sonia Matarazzo. Gli imputati residenti nello stesso stabile dei due 80enni, con le loro condotte moleste hanno posto in essere atti persecutori nei confronti delle persone offese, logorando la calma esistenza delle stesse. Stando al capo di imputazione i due (marito e moglie) in concorso morale e materiale tra loro, con più condotte reiterate nel tempo, tenevano all’interno dello stabile condominiale, un contegno vessatorio, provocatorio, offensivo e minaccioso nei confronti dei due condomini anziani abitanti al primo piano dell’immobile, per effetto del quale le persone offese erano costrette più volte a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

Dunque una classica ipotesi di stalking condominiale, in quanto gli imputati con le loro condotte oppressive hanno provocato ai due anziani un perdurante stato di ansa e di paura, nonché un fondato timore per la loro incolumità fisica. Stato di turbamento e straniamento che portava i due vecchietti a modificare le proprie abitudini di vita, evitando anche di uscire di casa per non imbattersi nella coppia di stalker. Diversi gli episodi contestati ai due rinviati a giudizio, perpetrati in danno della coppia di anziani, alcuni dei quali alquanto inquietanti, posto che in un’occasione- stando a quanto accertato dagli inquirenti- mentre il marito suonava insistentemente e per diverso tempo al citofono dell’abitazione degli anziani coniugi- accanto a lui la moglie brandiva un coltello da cucina, e quando venivano invitati dall’anziano condomino- uscito sul pianerottolo- a smetterla di suonare, la donna saliva velocemente le scale e lo minacciava. Condotta molesta che si protraeva per diverso tempo e portava i due anziani che vivono da soli, a rinchiudersi in casa sino all’arrivo dei carabinieri della locale stazione. Ed ancora in un’altra occasione mentre le due persone anziane si apprestavano ad uscire di casa, venivano colte di sorpresa dall’imputata che dapprima inveiva nei loro confronti e dopo averle aggredite verbalmente scagliava un tappeto sul volto dell’anziana vittima, colpendola all’occhio. In un’occasione le condotte persecutorie degli imputati hanno reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 per soccorrere l’anziana condomina che aveva accusato un malore.

Ora, i due imputati dovranno affrontare il processo così come richiesto dal pubblico ministero presente in udienza Fabio Massimo Del Mauro e dall’avvocato Angelo Polcaro che assiste i due anziani coniugi. Una vicenda speciosa, che rientra nell’alveo dello stalking condominiale: condotta che può concretarsi quando le azioni moleste e persecutorie vengono poste in essere nei confronti di condomini vicini di casa.