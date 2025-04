Campionato di serie B fermo per riposo si riparte domenica

Turno di riposo per la serie B di calcio femminile. Le gare riprenderanno domenica 13 aprile e in questa settimana la Vis Mediterranea Soccer, reduce dal pesante 8-0 subito nell’ultima trasferta di Brescia, proverà ancora una volta a raccogliere i cocci di una stagione davvero complicata.

Le ragazze di mister Antonio De Sarno, consapevoli delle difficoltà che l’intero ambiente sta attraversando, proveranno ad affrontare quest’ultima parte di stagione con orgoglio e dignità. Con la retrocessione ormai a un passo resta un unico obiettivo: quello di ottenere almeno una vittoria nel torneo cadetto.

La sfida di domenica 13 aprile vedrà le giallo-verdi affrontare, in casa al “Gallucci” di Solofra, il Pavia Academy, penultimo in classifica. Un match sulla carta abbordabile, che tuttavia deve essere affrontato con la dovuta concentrazione per cercare di centrare un risultato positivo.