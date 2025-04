Consiglio Giudiziario, in corsa il viceprocuratore irpino De Asmundis e i giudici Gennaro Lezzi e Anna Tirone

AVELLINO- Il viceprocuratore Isabella De Asmundis in corsa nella lista Magistrati Europei Uniti, per i requirenti alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Giudiziario del Distretto di Napoli, che si svolgeranno il 6 e 7 aprile. Il magistrato onorario è l’unico candidato irpino nella fascia della Magistatura onoraria. Viene già da un impegno importante a livello nazionale per i giudici onorari. In corsa nella fascia della Magistratura ordinaria c’è un altro magistrato irpino, il giudice Gennaro Lezzi, che corre nelle fila di Magistatura Indipendente per il rinnovo del Consiglio Giudiziario. Irpina, ma in servizio presso il Tribunale di Napoli e candidata nella lista di Magistratura Indipendente anche il giudice Anna Tirone. Il Consiglio Giudiziario rappresenta in ogni Corte di Appello un organismo che ha funzioni consultive del Consiglio Superiore della Magistratura. Tra le sue funzioni ci sono la redazione dei pareri attitudinali per i magistrati.