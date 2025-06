Stadio Partenio-Lombardi, al via i lavori di adeguamento

Sono ufficialmente partiti questa mattina i lavori di adeguamento dello Stadio Partenio-Lombardi, in vista del prossimo campionato di Serie B. Un intervento atteso e fondamentale per permettere all’U.S. Avellino di disputare sin dalla prima giornata le partite casalinghe nel proprio impianto.

“Ci siamo. Stamattina sono partiti i lavori per dotare lo Stadio Partenio Lombardi di un nuovo manto erboso. Un intervento di sostituzione del precedente tappeto verde con uno più performante e idoneo ad ospitare le gare dell’Avellino per il prossimo campionato di Serie B. L’intervento proseguirà per tutto il mese di giugno e vedrà al lavoro gli operai specializzati della Delfino Sport di Teramo” – ha affermato il Sindaco di Avellino, Laura Nargi.

I lavori, suddivisi per competenze e affidati a diverse imprese specializzate, rientrano nel cronoprogramma definito dal Comune di Avellino, sotto la guida del sindaco Laura Nargi e con il coordinamento degli uffici del settore Patrimonio dell’ente.

L’impresa “Delfino Sport Srl”, con sede a Teramo, si occuperà della sostituzione e del rifacimento del manto erboso, mentre alla “Eurogardenia Srl” di Chiusano San Domenico sono affidati gli interventi edili e la realizzazione della nuova Sala VAR.

Un tassello importante per la sicurezza e la gestione degli accessi sarà rappresentato dalla realizzazione dei nuovi tornelli, a cura dell’azienda “Ad Zucchetti Spa” di Lodi, leader nel settore delle tecnologie per la sicurezza e il controllo degli accessi.

Per garantire il massimo della sicurezza strutturale, il Consorzio universitario “CUGRI” dell’Università degli Studi di Salerno curerà il monitoraggio statico delle strutture dello stadio.

Tutto procede regolarmente e nel rispetto delle tempistiche annunciate, con l’obiettivo condiviso di rendere il Partenio-Lombardi pienamente conforme agli standard richiesti dalla Lega Serie B, e di permettere ai tifosi biancoverdi di sostenere la propria squadra sin dal primo fischio di inizio.