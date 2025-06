Il campionato italiano di calcio dei medici per la quarta volta in Puglia

Il campionato italiano di calcio dei medici torna per la quarta volta in Puglia. Dopo Castellaneta (2007), Otranto (2015) e Gallipoli (2020) sarà Monopoli ad ospitare dal 22 al 29 giugno la 23ma edizione della manifestazione organizzata dalla Asd Nazionale Medici Calcio presieduta dal dottore Giovanni Borrelli. Otto le squadre che si contenderanno il trofeo ereditandolo da Trinacria Palermo, vincitore del suo primo tricolore lo scorso anno a Valona, in Albania. I campioni d’Italia faranno parte del girone B insieme ad Avellino, Napoli e Palermo Medica, al suo esordio nella competizione. Il girone A invece e’ formato da Melito Porto Salvo, Cosenza, Taranto e Lecce. In sintesi: due pugliesi (Taranto e Lecce), due campane (Napoli e Avellino), due calabresi (Melito Porto Salvo e Cosenza) e due siciliane (entrambe di Palermo). Nel primo raggruppamento si sfideranno Calabria e Puglia, nel secondo Campania e Sicilia. Le squadre si ritroveranno domenica nel quartier generale fissato al Porto Giardino Resort dove nelle serate di domenica 22 e sabato 28 si svolgeranno le cerimonie di presentazione e quella di premiazione del campionato. Interverranno rappresentanti della amministrazione comunale di Monopoli che ha accolto la proposta del circuito dei medici-calciatori di svolgere il campionato nell’accogliente citta’ pugliese offrendo il patrocinio e la massima collaborazione per la buona riuscita dell’importante evento. La fase di qualificazione comincerà lunedì mattina alle 9 con il derby Melito-Cosenza, a seguire Avellino-Trinacria; nel pomeriggio Napoli-Palermo e Taranto-Lecce. Martedì Avellino-Palermo, Trinacria-Napoli, Cosenza-Taranto e Melito-Lecce. Mercoledì mattina la sessione conclusiva del congresso scientifico come di consueto abbinato alla manifestazione. Quest’anno si parlerà di “Riabilitazione, sport e disabilita’: il coraggio e la forza di andare oltre i limiti”. Ospite l’atleta paralimpica Rossana Pasquino, campana di Benevento, schermitrice, sul podio piu’ volte a Europei, Mondiali e Paralimpiadi. Mercoledi pomeriggio altre quattro partite: Avellino-Napoli, Trinacria-Palermo Medica, Melito-Taranto e Cosenza-Lecce. I quarti di finale sono in programma giovedì, le semifinali venerdì e la finale sabato pomeriggio. Tutte le partite si disputeranno sui campi del Centro Sportivo Carrieri. Nell’Albo d’Oro del campionato spicca Cosenza con i suoi 5 successi; seguono Melito Porto Salvo e Napoli (4), Reggio Calabria (3), Milano-Brianza (2), Napoli Flegrea, Firenze, Trinacria e Palermo (1).