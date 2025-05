Stadio, nuovo incontro Nargi-D’Agostino. E sulla crisi: “Dialogo in Giunta”

Proseguono i contatti tra il Comune di Avellino e la società U.S. Avellino per il futuro dello stadio “Partenio-Lombardi”. È previsto un nuovo incontro nel primo pomeriggio tra la sindaca Laura Nargi e il presidente dei biancoverdi Angelo Antonio D’Agostino. A confermarlo è la stessa prima cittadina, a margine della cerimonia per il premio ricevuto da Palazzo di Città per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio.

«Mi incontrerò con il presidente D’Agostino – ha dichiarato la sindaca – per definire gli ultimi dettagli relativi allo stadio. Ho già informato più volte la cittadinanza sulle proposte su cui stiamo lavorando: in Regione Campania ho inviato un progetto vero e proprio, mentre in Comune esiste già un progetto esecutivo, quindi cantierabile. Qual è la strada più veloce? Dopo il vertice con D’Agostino potrò essere più precisa. Quello che posso dire è che siamo l’amministrazione del fare, concreta. Ci sono due elementi chiari: da un lato, l’emendamento a firma del consigliere Mattiello, primo passo per un’eventuale vendita; dall’altro, il progetto di ammodernamento con il supporto della Regione. La vendita dell’impianto può rappresentare una soluzione importante, magari non nell’immediato ma nel futuro».

Bilancio e valutazione dello stadio: «Il 12 maggio approveremo il bilancio – ha aggiunto Nargi – ma fino a quel momento non possiamo procedere con consulenze o convenzioni». In merito alla valutazione dell’impianto sportivo, la sindaca è stata chiara: «La stima attuale è di 6 milioni e 100 mila euro, ma attenzione: non si tratta del valore di vendita, che è un dato diverso dalla semplice valutazione. Per la stima definitiva si possono coinvolgere diversi enti, come l’Agenzia delle Entrate, o anche affidare l’incarico a un tecnico specializzato». Sull’ipotesi, avanzata dal consigliere di opposizione Nicola Giordano, di permettere al presidente D’Agostino di scomputare i lavori, Nargi ha aperto alla possibilità: «È percorribile. Rappresenta la terza opzione sul tavolo».

Infine, un commento sulla crisi politica in atto dopo lo strappo con i sette assessori festiani: «Sta di fatto che con me c’è l’assessore Negrone (delegato all’Ambiente, ndr) – ha puntualizzato la sindaca –. C’è dialogo in Giunta, abbiamo senso di responsabilità e, nonostante tutto e tutti, continuiamo a lavorare per il bene della città».