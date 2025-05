“Non sarò mai vegano”: ad Avellino proiezione del film e dibattito

Il circolo Avionica di Avellino ha organizzato una discussione sulle scelte alimentari. L’appuntamento è mercoledì 7 maggio alle ore 20:30 al Cinema Partenio con la proiezione di “Non sarò mai vegano”, un documentario che sfida le convinzioni sul veganismo.

“I Could Never Go Vegan”, diretto da Thomas Pickering, distribuito da NFILM in collaborazione con Veganok_change e patrocinato da Assovegan arriva anche ad Avellino. Attraverso testimonianze di esperti, attivisti e persone comuni, “Non sarò mai vegano” affronta i principali argomenti sollevati da chi considera impossibile o non necessario abbracciare uno stile di vita vegano.

“Non sarò mai vegano” non è solo un film, ma un invito a riflettere sul nostro rapporto con il cibo e l’ambiente. Una visione imperdibile per chiunque voglia informarsi in modo critico sulle scelte alimentari e il loro impatto.