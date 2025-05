Parco del Fenestrelle, parte la fase attuativa: intesa Nargi-D’Alessio-Spagnuolo

Riparte l’iter istituzionale per la realizzazione del Parco del Fenestrelle. Dopo il riconoscimento dell’interesse regionale sul progetto di riqualificazione dell’infrastruttura ambientale che abbraccia i comuni dell’hinterland del capoluogo, approvato dai Consigli comunali di Avellino, Atripalda, Mercogliano e Monteforte, questa mattina, a Palazzo di Città, i sindaci Laura Nargi, Vittorio D’Alessio e Paolo Spagnuolo, hanno fatto il punto per passare alla fase attuativa e riavviare l’interlocuzione con la Regione Campania.

In particolare, è stato dato mandato alla fascia tricolore del capoluogo, Nargi, di interfacciarsi con la Regione, snellire l’iter e accelerare gli interventi, per arrivare a concretizzare la progettazione esistente, a partire dalla messa in sicurezza e dalle azioni necessarie per assicurare una piena fruibilità del Parco a tutti i cittadini.

«Prosegue il nostro impegno per passare finalmente alla fase attuativa di un progetto di straordinaria importanza naturalistica, urbanistica ed ambientale, di cui si parla da decenni ad Avellino e che noi vogliamo concretamente realizzare. – afferma il Sindaco di Avellino, Laura Nargi. Con i colleghi dei Comuni contermini – aggiunge Nargi – c’è grande sinergia e piena condivisione verso questo fondamentale obiettivo».

«C’è grande entusiasmo – aggiunge la fascia tricolore di Atripalda, Paolo Spagnuolo, perché consideriamo il Parco del Fenestrelle un vero e proprio polmone verde per le nostre quattro comunità coinvolte, oltre che un elemento di reale congiunzione tra i nostri territori. Vogliamo ragionare in ermini di Area vasta, almeno per i comuni dell’hinterland del capoluogo, per centrare questo ambizioso traguardo».

«Oggi abbiamo restituito impulso ad una procedura che ci porterà all’individuazione dei fondi necessari a realizzare il già nato Parco del Fenestrelle. – evidenzia il sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio – Il Parco, fondamentale nell’ottica di promuovere una vera sostenibilità ambientale, va infatti inquadrato in una progettazione idonea, che ci consenta di ottenere le risorse per gli interventi in programma, a partire dalla messa in sicurezza».