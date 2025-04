Stabilizzazione 122 operai Partenio-Vallo Lauro, Graziano: felice di aver partecipato ad una giornata “storica”

AVELLINO- “Sono felice di aver partecipato in veste di delegato dell’Unione Province Italiane della Campania al Tavolo di Partenariato Forestale, presieduto dall’assessore Nicola Caputo, che ha decretato la stabilizzazione di 122 operai idraulico forestali della Comunità Montana Partenio-Vallo Lauro. Un momento storico, atteso da anni dagli operai e dalle loro famiglie, che avranno ora una stabilità ed un futuro più certo. Un risultato importante anche per la difesa del territorio montano, visto che la stabilizzazione avrà effetti anche sugli interventi di bonifica”. E’ quello che ha scritto il consigliere provinciale e vicesindaco di Lauro Pino Graziano, delegato dell’ Upi al tavolo a cui hanno partecipato i rappresentanti di Uncem, e delle organizzazioni sindacali FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL. L’ iniziativa come ha scritto lo stesso assessore regionale Nicola Caputo: ” ha impresso un’accelerazione significativa nella risoluzione delle problematiche della forestazione e bonifica montana. Le Comunità Montane stanno procedendo con grande senso di responsabilità alla stabilizzazione occupazionale degli operai idraulico-forestali, figure chiave per la prevenzione dei dissesti, la sicurezza delle montagne”. Nel corso della riunione del Tavolo di Partenariato Forestale oltre agli enti che hanno già proceduto alla stabilizzazione (108 operai della Comunità Montana Bussento-Lambro-Mingardo; 43 operai del Fortore; 58 del Vallo di Diano) . Il Tavolo di partenariato ha dato il via libera alla stabilizzazione di ben 425 OTD: 122 per la Comunità Montana Partenio-Vallo Lauro, 120 per la Comunità Montana Alta Irpinia, 68 per la Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro, 60 per la Comunità Montana Santa Croce e 55 per la Comunità Montana Alburni. Le procedure per le stabilizzazioni delle Province e della Città Metropolitana di Napoli saranno oggetto di un tavolo monotematico già convocato per il prossimo 10 aprile.

1 of 2