La Baronia progetta il futuro della Protezione Civile sul proprio territorio

Otto comuni della Baronia si mettono insieme per costruire la Protezione Civile Intercomunale: Carife, Castel Baronia, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Scampitella, Trevico, Vallata, Vallesaccarda. Presentata ieri la candidatura presso la Regione Campania a seguito di un protocollo di intesa per la gestione comune delle attività di Protezione Civile e per l’organizzazione dei relativi servizi nel contesto territoriale di “Vallata”.

Un progetto fortemente voluto dagli 8 sindaci della Baronia, un contesto costruito su una precisa logica di territorio, con lo scopo primario di costruire una rete di collaborazione e di crescita su una materia così delicata e importante come la Protezione Civile. Il progetto parte da un predisposto fondamentale su cui ruota l’intervento, ovvero la necessità di costruire una rete di Volontari di Protezione Civile tra gli 8 comuni, si immaginano 8 Gruppi Comunali composti da persone motivate, informate e formate. Da tale presupposti nasce un progetto “condiviso” tra gli 8 Comuni, un modello “orizzontale” e non verticistico che coinvolga alla pari tutte è 8 le comunità.

Il Capofila Vallata rappresenterà il punto di riferimento logistico, ma come spiegano i consulenti arch. Giovanni Maggino e Francesco Giacobbe, si tratterà di un modello non centralizzato, fondamentale sarà la crescita di tutti e gli 8 Comuni, con al centro i Volontari che dovranno affiancare i Sindaci che ricordiamo rappresentano la prima autorità di Protezione Civile ai sensi del D.Lgs 01/2018. Il progetto prevede l’aggiornamento di tutti e 8 i Piani Comunali di Protezione Civile e la redazione di quello Intercomunale che rappresenterà non la sommatoria degli 8 ma una vera e propria pianificazione di “rete” in caso di emergenza. Grande attenzione è stata posta alla partecipazione dei cittadini sia nella fase di redazione dei piani stessi sia nella fase successiva con attività ed esercitazioni pratiche che possano testare il Piano. Gli acquisti di attrezzature sono stati ben ponderati ed aderenti alle effettive necessità, si è evitato spese inutili, al centro restano i Volontari, vero cuore pulsante del sistema di Protezione Civile, senza di loro si rischia di avere scatole vuote.

Gli 8 Comuni ringraziano il capofila Vallata nella persona del Sindaco Giuseppe Leone e del delegato alla Protezione Civile Renato Petralia per il supporto alla presentazione della domanda di contributo per la pianificazione di protezione civile in forma associata come da avviso pubblico approvato con D.D. n. 566 del 25/11/2024.

