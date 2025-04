Gusto Italia riparte da Avellino: dal 3 al 6 aprile su Corso Vittorio Emanuele

La fiera delle tipicità italiane e della tradizione artigiana riparte giovedì dalla città di Avellino. Una quattro giorni che celebrerà la primavera e le nuove tappe di Gusto Italia. In programma da giovedì 3 a domenica 6 aprile, su Corso Vittorio Emanuele, sarà ad ingresso libero e gratuito ininterrottamente dalle ore 10 a mezzanotte.

Firmata ed organizzata dall’Associazione Italia Eventi, l’iniziativa è patrocinata dal Comune di Avellino e dall’UNOE Unione Nazionale Organizzatori di Eventi.

“Torniamo ad Avellino sempre con gioia, quest’anno riprendiamo il nostro calendario primaverile da questa città che ci accoglie sempre con affetto. A tale proposito desidero ringraziare la sindaca Laura Nargi, ma anche gli assessori Jessica Tommasetta e Alberto Bilotta. Solo attraverso sinergie costruttive si riesce a portare avanti grandi progetti e Gusto Italia da anni ormai punta ad avvicinare produttori e consumatori e a fare informazione su una buona e consapevole alimentazione, oltre che a sensibilizzare sulle tematiche care a settori centrali per la nostra vita e la nostra economia”, sottolinea Giuseppe Lupo, presidente dell’Associazione Italia Eventi.

Musica, spettacoli, laboratori e show cooking: questi gli ingredienti del ricco programma di Gusto Italia ad Avellino. Tutti i giorni spazio alla foggiatura e alla decorazione della ceramica artistica con gli allievi dell’ISISS De Luca, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 20. Venerdì, sabato e domenica, dalle ore 10 alle ore 22, numerosi gli spettacoli del Teatro Nazionale dei burattini di Mauro Apicella, appassionante momento artistico che coinvolge in ogni tappa grandi e piccini. Venerdì alle ore 18:30, sabato alle ore 19 e domenica alle ore 17:30, lezione gratuita all’aperto per tutti con la Scuola di Tarantella Montemaranese. Diversi anche gli appuntamenti con la musica: venerdì alle ore 18:30 SMS Revival: anni 70, 80 e 90, sabato alle ore 18 con i Maradonas, campioni del rockabilly in lingua napoletana e alle ore 21 Fandango Live con canzoni di Ligabue, Vasco Rossi, De Andrè e altri grandi artisti. Golosi gli show cooking condotti dalla giornalista gastronomica Antonella Petitti: venerdì, alle ore 20, protagonista il pizzachef Giuseppe Maglione di Daniele Gourmet, il quale preparerà tre pizze, raccontandosi al pubblico. Sabato, invece, sempre alle ore 20, sarà la volta dei maestri pasticceri Lello e Gianfranco Romano del Gran Caffè Romano di Avellino, i quali proporranno al pubblico di Gusto Italia la preparazione della pastiera. Attesi gli spettacoli degli artisti di strada: sabato, alle ore 11, sarà la volta di Lino’s Street Circus, domenica, sempre alle 11, un divertente spettacolo di giocoleria con Sir. Co. Eccezionale chiusura con il Gran Ballo del Gattopardo, domenica alle ore 18:30, con danze dell’Ottocento in costumi d’epoca.

Ad ogni tappa di Gusto Italia sono tante le aziende, i produttori, gli artigiani e le eccellenze provenienti da diverse regioni del centro sud Italia. Dalla Campania dolci della tradizione, miele da apicoltura biologica, nocciole di Giffoni IGP, spalmabili artigianali e croccanti realizzati al momento, cioccolato artigianale, cremini, praline ripiene e cioccolatini in vari gusti. Irpini i salumi e i formaggi, i funghi e i tartufi, le composte di frutta e il liquore allo zafferano. Spazio anche a torroni, caramelle, mandorle e nocciole caramellate. Imperdibili i salumi ed i formaggi provenienti dal Molise, così come la liquirizia e i liquori alla liquirizia realizzati in Calabria. Dalla Puglia taralli dolci e salati, olive, sott’oli ed altre conserve, mentre dalla Sicilia liquori in vari gusti, dolci della tradizione, tra cui cannoli e cassate e pasta di mandorle.

Per l’artigianato tanta ceramica campana, composizioni pugliesi in vetro soffiato con la tecnica di Murano, bracciali e bijoux, borse in pelle e borsellini, cinture di pelletteria, creazioni all’uncinetto e bijoux con il corallo di Torre del Greco. Preziose anche le produzioni artigianali rivolte al benessere: creme e cosmetici all’aloe, creme e cosmetici alla bava di lumaca, cristalli profumati e aromaterapia, profumatori per l’ambiente.

Gusto Italia pone particolare attenzione al mondo dell’arte e dell’artigianato, difatti una casetta del mercatino sarà messa a disposizione del Liceo Artistico De Luca di Avellino per promuovere le originali creazioni realizzate dai suoi allievi.