Sportello Antiusura inaugurato alla Camera di Commercio

AVELLINO- Uno Sportello Antiusura a presidio della Legalità inaugurato nella sede della Camera di Commercio, per sostenere imprese e famiglie dall’ incubo dell’usura e del sovraindebitamento, in particolare piccole imprese e famiglie.

Il taglio del nastro e’ toccato al prefetto di Avellino Rossana Riflesso, che ha partecipato insieme ai vertici delle forze dell’ordine all’inaugurazione. Un progetto che nasce proprio dalla collaborazione tra la Prefettura di Avellino, la Camera di Commercio e Finetica ETS, un ente impegnato nel supporto sociale e nella tutela dei diritti economici, e si inserisce in un più ampio piano volto a combattere la criminalità economica. Una porta aperta per evitare che il danno si consumi, mettendo in atto interventi di prevenzione e promozione dell’educazione finanziaria. Il Commissario straordinario della Camera di Commercio di Avellino, Girolamo Pettrone, ha sottolineato l’importanza di instaurare un legame di fiducia tra gli imprenditori e le istituzioni locali: “Abbiamo deciso di aprire questo sportello di ascolto, in particolare presso la sede operativa della Camera di Commercio, perché la maggior parte dei piccoli imprenditori ha un rapporto continuativo con i nostri dirigenti e funzionari. Questo rende più semplice per loro aprirsi e trovare supporto direttamente qui”. A ribadire l’importanza dello sportello anche le parole del prefetto Riflesso: “Questo sportello non è solo un punto di ascolto, ma anche un percorso di accompagnamento che offre soluzioni concrete”, ha ribadito il massimo rappresentante di Governo. “Il nostro compito è far crescere la consapevolezza e fare in modo che chi è in difficoltà possa trovare la fiducia per denunciare”.