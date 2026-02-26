Riceviamo e pubblichiamo il comunicato trasmesso dal Gruppo Consiliare PD Provincia di Avellino:

Le affermazioni del Presidente Buonopane contro il PD — partito del quale afferma

ancora di far parte nonostante le storiche e palesi dimostrazioni di avversione —

sono indecorose e irricevibili. Egli ha mostrato ostilità non solo verso il partito

stesso, ma anche verso i consiglieri provinciali d’area e i numerosi Sindaci che lo

hanno eletto per ben due volte. Nei loro confronti ha sempre manifestato

arroganza, superficialità e una scarsa collaborazione al limite della decenza.

In ogni occasione politica e amministrativa, Buonopane ha assunto ruoli e

comportamenti ambigui, mistificatori e contrari alle decisioni della stragrande

maggioranza del Partito Democratico. Sono note a tutti le posizioni personali

manifestate nei grandi processi sociali e politici sin dall’inizio del suo controverso

mandato, costellato di interventi sempre “contro” gli attori autorevoli che pure lo

avevano sostenuto.

È indecente che egli parli di mancanza di democrazia dopo una gestione solitaria e

quasi sempre discutibile. Non vi è mai stata concertazione, condivisione o

trasparenza, né una visione strategica del territorio: solo una corsa in solitario,

violando ogni forma di rispetto per i consiglieri e, soprattutto, per i cittadini.

Oggi Buonopane si permette di scagliarsi contro il partito che lo ha supportato,

eletto e sorretto nonostante il suo trasversalismo politico camaleontico sia ormai

noto a ogni livello. La maschera deve cadere: il suo mandato è oggettivamente

scaduto, segnato da tardivi ma giusti strascichi giudiziari, peraltro mai cercati o

voluti dal partito.

L’ultimo atto di prepotenza è la revoca della Vicepresidente Laura Cervinaro,

colpevole solo di aver responsabilmente preso le distanze da una gestione

provinciale scellerata e autarchica. A lei va la solidarietà di tutto il gruppo del PD,

che finora ha reagito in silenzio alla mancanza di coerenza e trasparenza sulle

iniziative provinciali e sui temi amministrativi di maggior rilievo. Prendiamo

fermamente le distanze anche da un bilancio controverso, sul quale non vi è stata

alcuna discussione e che meriterà approfonditi controlli.

Sentir parlare di assenza di democrazia da chi è stato tollerato fino a oggi fa

onestamente paura. Perché non si dimette responsabilmente, invece di tirare a

campare sapendo di non avere più una maggioranza, tantomeno di centrosinistra?

Chi lo ha protetto finora? Perché non ha il coraggio di svelare a quali altri

riconoscimenti aspira? Chi sono i manovratori che lo utilizzano per demolire l’Irpinia

e la città di Avellino? Il PD sta scrivendo la storia di questo territorio in positivo:

senza l’opposizione interna di Buonopane, i risultati sarebbero stati ancora più

importanti.

L’isolamento di Buonopane è ormai certificato ai massimi livelli istituzionali. La netta

presa di distanza del segretario regionale De Luca rispetto alla revoca della

Vicepresidente Laura Cervinaro non è solo un atto di solidarietà verso una

professionista stimata, ma una sonora bocciatura politica di una gestione

provinciale diventata autarchica e indifendibile. Buonopane non ha più sponde: né

nel partito, né tra i sindaci, né in Regione.

È inaccettabile che la Presidenza della Provincia sia stata ridotta a un ufficio

distaccato del Comune di Montella. Buonopane ha agito con una logica puramente

localistica, dirottando una sproporzionata miriade di finanziamenti verso il proprio

paese, occupandosi finanche del rifacimento dei marciapiedi con fondi provinciali,

mentre le grandi arterie dell’Irpinia cadono a pezzi e i comuni dell’hinterland restano

al palo. Questa non è amministrazione provinciale, è gestione privatistica del potere

a scopi elettorali minimi. Il trasformismo politico di Buonopane ha toccato il punto di non ritorno. Per ben due volte ha promosso e sostenuto liste alle provinciali contro il PD, il suo stesso partito. In quest’ultima tornata ha superato ogni limite della decenza politica,

arrivando a sostenere un candidato di area ex Lega. Come può chi flirta con la

destra sovranista pretendere di dettare agenda al centrosinistra irpino?

Parlare di assenza di democrazia nel PD, dopo una gestione solitaria, ambigua e mistificatrice, fa onestamente paura. Non vi è mai stata concertazione né

trasparenza, ma solo una corsa in solitario che ha violato il rispetto per i consiglieri

e per i cittadini. A questo si aggiunge un bilancio controverso, approvato senza discussione, che meriterà approfonditi controlli nelle sedi competenti. Il mandato di Buonopane è oggettivamente scaduto, segnato da una totale lontananza ideologica e da tardivi ma giusti strascichi giudiziari. La solidarietà del gruppo PD va a Laura Cervinaro, colpevole solo di aver preso le distanze da questa deriva scellerata.

Gruppo Consiliare PD Provincia di Avellino

Marcantonio Spera

Laura Cervinaro

Antonello Cerrato

Luigi D’Angelis