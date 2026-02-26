Da Grottaminarda la solidarietà al sindaco di Aquilonia: “Un vile atto intimidatorio”

Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Grottaminarda esprimono vicinanza e solidarietà al Sindaco di Aquilonia, Antonio Caputo, per il grave atto intimidatorio subito attraverso una lettera di minacce rispetto alla sua attività amministrativa e condannano fermamente la violenza e l’arroganza di chi immagina di mantenere il proprio status quo attraverso l’illegalità.

«Un atto vile – afferma Marcantonio Spera – bisognerà in futuro vigilare e serrare i ranghi contro ogni segnale di violenza, prepotenza ed intimidazione».