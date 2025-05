Sportdays, l’IC Aurigemma all’evento del CONI a Parco Santo Spirito

Una festa capace di raccontare il potere dello sport di unire e abbattere barriere, l’idea da cui nasce Sportdays, promosso dal Coni provinciale, guidato da Giuseppe Saviano, alla sua ventiquattresima edizione. Questo pomeriggio, l’inaugurazione al Parco Santo Spirito. Una cerimonia presentata da Modestino Di Nenna, con la supervisione di Saviano, che ha visto ancora una volta protagonisti gli studenti della secondaria di primo grado dell’IC Aurigemma, accompagnati dai Maestri Marco Saccone e Lorenzo Petruzziello e dalla dirigente scolastica Filomena Colella.

Gli allievi hanno partecipato con i loro striscioni al corteo di apertura, per poi eseguire alcuni brani al flauto, da “Libertango” di Piazzolla a “We are the champions” dei Queen. Di forte intensità anche l’interpretazione di “Amandoti”, nella versione di Gianna Nannini di due allievi, Vincenzo ed Emma, accompagnati dalle note di un chitarrista d’eccezione, Francesco. È stata la dirigente scolastica Filomena Colella a sottolineare l’attenzione rivolta dall’istituto alla pratica sportiva: “Crediamo fortemente nei valori incarnati dallo sport, che si conferma strumento educativo prezioso anche nel contrasto alla dispersione scolastica”.

Un intervento che è stato anche l’occasione per sollecitare il completamento dei lavori di risistemazione della palestra dell’istituto, così da restituire alla scuola uno spazio dove svolgere attività sportiva. A ribadire il ruolo cruciale dello sport nell’educazione per trasmettere i valori di legalità e rispetto delle regole anche il prefetto Rossana Riflesso e il questore Pasquale Picone, che hanno ribadito l’importanza di insegnare ai giovani a divertirsi senza eccessi.

Di forte impatto la scenografia della cerimonia, realizzata dagli allievi dell’IC Aurigemma con la supervisione della docente Katia Lazzeri.