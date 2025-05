Il Questore Picone tra i giovani nel cuore della movida: “Fare prevenzione, non solo repressione”

Successo anche per questa seconda edizione di “Insieme divertiamoci… consapevolmente”, la campagna di prevenzione della Questura di Avellino contro il disagio giovanile. Lungo Corso Vittorio Emanuele, a ridosso di via de Conciliis, in un’area simbolo della “movida giovanile”, la Questura, in sinergia con l’Ufficio Scolastico Provinciale, l’Asl e le Associazioni di volontariato del Terzo Settore, ha organizzato la manifestazione che si inserisce nell’ambito dell’attività di coordinamento che la Prefettura svolge per la prevenzione del disagio e la promozione del benessere giovanile.

Un’iniziativa fortemente voluta dal Questore Pasquale Picone e che si pone come obiettivo quello di rafforzare il messaggio di prevenzione e promuovere una cultura della legalità, della sicurezza e della responsabilità tra i ragazzi, offrendo strumenti concreti per affrontare le sfide quotidiane legate a comportamenti a rischio.

“Il messaggio è praticare la legalità, essere cittadini attivi, prendere in mano il proprio destino, divertirsi consapevolmente, evitare eccessi e vedere la Polizia come una guida, non come un ente distante” sono state le esatte parole del Questore. “La polizia fa prevenzione, le forze dell’ordine fanno prevenzione – ha continuato Picone che ha sottolineato anche come tali iniziative saranno riproposte anche in provincia presso le sedi dei commissariati. “Dobbiamo esserci – ha precisato il Questore – e non solo in chiave repressiva ma fare prevenzione, contrastare il disagio, educare, restare costantemente sul pezzo e ottenere quei risultati che le gente ci chiedono cioè di poter vivere la città di Avellino con maggiore serenità”.

E proprio per una maggiore serenità in città che il Questore Picone ha sottolineato ancora una volta l’utilità della Ztl tra via De Conciliis e Corso Vittorio Emanuele: “È da un anno e mezzo che sostengo questa posizione. Sembra che adesso possa esserci una svolta, me lo auguro. Tuttavia, i tempi della burocrazia sono eccessivamente lunghi”.

Presenti all’iniziativa anche il Prefetto Rossana Riflesso e Don Luigi Merola, Presidente della Fondazione Onlus “’A voce d’è creature”. E non è mancata anche una rappresentativa di atleti e dello staff tecnico dell’U.S. Avellino Calcio 1912.

La serata è stata infine arricchita dalla partecipazione attiva degli studenti degli istituti superiori della città, coinvolti tramite l’Ufficio Scolastico Provinciale. In particolare, gli alunni del Liceo Scientifico “P.S. Mancini”, del Liceo Classico Europeo Convitto Nazionale “P. Colletta” e dell’I.S.S. “A. Amatucci” che hanno proposto performance artistiche e momenti di intrattenimento, culminate con musica dal vivo a cura di DJ locali, per una chiusura in allegria, ma sempre con attenzione al messaggio educativo dell’iniziativa. “Insieme divertiamoci… consapevolmente” si conferma appuntamento di sano divertimento, un’occasione per incontrarsi, riflettere e costruire insieme un futuro più sicuro e consapevole per i giovani.