Spopolamento, sanita’, trasporti: l’Osservatorio del prefetto continua ad ascoltare l’Irpinia

CASSANO IRPINO- Continua la campagna di ascolto dei territori da parte del prefetto di Avellino Rossana Riflesso. La seconda tappa dell’Osservatorio sullo stato della provincia, l’iniziativa itinerante fortemente voluta dal massimo rappresentante di Governo con la partecipazione dei vertici delle Forze dell’Ordine, per ascoltare la voce dei Sindaci, ma soprattutto delle associazioni, dei cittadini e di tutte le Agenzie del territorio dei 118 Comuni della provincia, raggruppati per aree omogenee. I lavori dell’Osservatorio si sono tenuti stavolta a Cassano Irpino dove, presso la Chiesa Santa Maria delle Grazie, grazie ai numerosi interventi della platea degli intervenuti da tutti i Comuni interessati (Cassano Irpino, Bagnoli Irpino, Montella, Montemarano, Nusco, Volturara) sono emersi i temi più sentiti dalle relative comunità. Trasporti, sanità, sicurezza stradale, spopolamento, potenziamento delle reti internet, disboscamento abusivo, sviluppo di un turismo sostenibile anche facendo rete tra enti locali, focus sull’ordine e la sicurezza pubblica, pur non essendo questa una zona caratterizzata da un livello di criminalità particolarmente elevato.Da più parti è stato espresso il vivo apprezzamento per l’iniziativa, accolta con particolare entusiasmo, in quanto tesa a colmare la percepita distanza ed il senso di abbandono da parte delle Istituzioni di aree interne come quella di interesse.

Tanti, dunque, gli spunti di riflessione emergenti da questo percorso, che proseguirà il 19 febbraio a Sant’Angelo dei Lombardi, con l’obiettivo di favorire un dialogo costante e costruttivo con i territori, conoscerne le difficoltà ed eventualmente riuscire a superarle.