VIDEO/ Festa candidato col governatore? Piero De Luca: “Dibattito inesistente”

“Il dibattito sulla possibile candidatura di Gianluca Festa al fianco del governatore De Luca è del tutto inesistente. Parliamo di altro, come dei problemi dei cittadini. Su questo ci stiamo concentrando, sia a livello nazionale che territoriale.” Glissa così l’onorevole Piero De Luca, primogenito del Presidente della Giunta Regionale, che questa mattina, accompagnato dal manager di Air Campania Anthony Acconcia, ha visitato gli spazi dell’Autostazione di Via Fariello. “Ci troviamo in una realtà che rappresenta un’eccellenza a livello europeo: un’autostazione tra le più moderne d’Italia e dobbiamo esserne orgogliosi” afferma il capogruppo in Commissione bicamerale per le questioni regionali.

Sul tema del trasporto pubblico, il deputato dem sottolinea il lavoro svolto a livello regionale: “In Campania c’è un modello virtuoso con il trasporto pubblico gratuito per gli studenti fino a 26 anni. Questo significa supportare le famiglie e, allo stesso tempo, contrastare i cambiamenti climatici. L’Air è un’azienda di eccellenza: il fatturato è triplicato sotto la gestione di Acconcia, 1.200 dipendenti, di cui molte donne e giovani, e altre 150 assunzioni in arrivo. Inoltre, l’azienda dispone di un parco mezzi di 800 unità, 400 delle quali acquistate dal 2021 al 2024, con il 50% ammodernato e altri 60 mezzi in arrivo.”

Da De Luca arriva anche una difesa del lavoro decennale del governo regionale: “Si tratta di un patrimonio di risultati che non va disperso. I risultati sono evidenti a tutti, dall’ambiente alla sanità, al trasporto pubblico locale. Bisogna evitare che la Campania cambi guida politica nei prossimi anni, sarebbe un grave danno per i cittadini campani.” Infine, sul commissariamento del PD in regione, De Luca conclude: “Misiani è una persona di grande qualità, ma è necessario ridare la parola ai militanti per eleggere un segretario quanto prima.”