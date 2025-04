A Sperone il progetto “Siedi, respira, Ama”

La Rete dei Paesi Sostenibili vuole potenziare l’impegno verso la sensibilizzazione delle comunità alla ricerca di un nuovo equilibrio tra uomo e natura. Da qui prende il via il progetto “Siedi, Respira, Ama”

Il progetto prevede, tra l’altro, la consegna di una panchina al Comune di Sperone, da Gennaio del 2020 entrato a far parte dei Paesi più Sostenibili d’Italia.

Il riconoscimento viene assegnato per le azioni messe in essere dal comune, guidato dal Sindaco Adolfo Alaia, volte ad incentivare lo sviluppo di aree urbane più vivibili con particolare riguardo alla qualità urbana dell’ambiente.

È una grande opportunità per i piccoli comuni come il nostro – afferma il Sindaco Alaia – essere parte di un sistema di promozione, non solo legato al tema della cultura e della valorizzazione del patrimonio, ma anche di promozione e valorizzazione dell’ambiente.

L’evento di inaugurazione della panchina si terrà venerdi 4 Aprile alle ore 10,30 in Piazza Luigi Lauro e prevede tra l’altro la presenza del Sindaco Alaia, del Presidente Nazionale dei Paesi più Sostenibili d’Italia Pino Vitale, del Vice Sindaco Dott.ssa Leonilde Rosselli, dell’Assessore al Personale, Dott.ssa D’Anna Sofia, dell’Assessore alla Cultura e Istruzione, Dott. Pasquale Longobardi, dell’Assessore alla Manutenzione- Rete Idrica, Brandolino Giuseppe nonché i funzionari e dirigenti del Comune.