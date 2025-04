Forza Italia cresce in Irpinia, la soddisfazione di D’Agostino

“La fase congressuale di Forza Italia in Irpinia continua a regalarci emozioni straordinarie. A Sirignano, Teora e Montella abbiamo vissuto giornate di grande partecipazione, con una risposta che va oltre ogni aspettativa. Non solo i nostri militanti, cuore pulsante del partito, ma anche tanti amministratori locali hanno preso parte a questi eventi, dimostrando un’attenzione sempre più forte al nuovo corso di Forza Italia, un percorso che abbiamo inaugurato con determinazione e che sta radicando il partito nei territori.” Così sulla pagina Facebook Angelo Antonio D’Agostino, segretario provinciale di Forza Italia.

“Ciò che ci rende particolarmente orgogliosi – aggiunge – è l’entusiasmo dei giovani: vedere tanti under 35 avvicinarsi con passione e idee al nostro progetto è la prova che stiamo costruendo una classe dirigente nuova, capace di guardare al futuro senza dimenticare le radici. È un segnale chiaro: Forza Italia è viva, è il punto di riferimento dei moderati, un partito che sa parlare a tutti, dai cittadini agli amministratori, con concretezza e visione.”

“Il nostro impegno per le aree interne e per l’Irpinia – prosegue D’Agostino – resta al centro di tutto. Vogliamo valorizzare le potenzialità di questi territori, troppo spesso trascurati, portando avanti i valori che ci contraddistinguono: sviluppo, innovazione e attenzione alle persone. L’Irpinia merita una voce forte, e noi siamo qui per dargliela, passo dopo passo, con il lavoro di squadra che ci sta portando lontano.