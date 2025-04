“E tu… che sport sei?”, a Corso Vittorio Emanuele la giornata dedicata a tutte le discipline

Un’intera mattinata dedicata allo Sport. Il Comune di Avellino, con il Patrocinio del Coni Campania ed in collaborazione con le Delegazioni Coni di Avellino e di Salerno, e la Pro Loco Avellino, insieme alle associazioni sportive del Terzo settore della provincia di Avellino, ha organizzato, per il prossimo 6 aprile, una vasta gamma di iniziative sportive dedicate ai più piccoli, per far conoscere e provare tutte le discipline.

Si chiamerà “E tu… che sport sei?”. L’appuntamento avrà luogo a Corso Vittorio Emanuele, dalle ore 10 alle 13. Un momento di svago e condivisione rivolto alle famiglie ed ai più giovani, che potranno cimentarsi in una vasta gamma di discipline sportive: calcio, basket, pallavolo, sport da combattimento e molto altro. Un’iniziativa volta ad orientare al meglio i ragazzi nel vasto ed appassionante mondo dello sport.

«Educare i nostri giovani allo sport, ai suoi valori, alla disciplina ed al rispetto che infonde in chi lo pratica, rappresenta una priorità ed una missione della nostra Amministrazione. – dichiara il Sindaco di Avellino, Laura Nargi – Con grande convinzione, dunque, abbiamo voluto organizzare questa mattinata di attività all’aria aperta, per testimoniare concretamente la volontà di coinvolgere un numero sempre maggiore di ragazzi e di famiglie. Lo sport – ricorda la fascia tricolore – rappresenta, inoltre, un fattore fondamentale per la promozione di un sano stile di vita e dunque per preservare la salute dei nostri cittadini, nonchè un elemento di aggregazione sociale imprescindibile».

«La nostra Amministrazione – aggiunge l’assessore allo Sport, Gianluca Gaeta punta in modo convinto sullo sport, anche come momento di socializzazione e di formazione, soprattutto per i più giovani. Lo sport può essere “maestro di vita”. Educa, forma, allontana dai pericoli della strada e, in tempi come questi, spinge, dalle insidie della rete. La manifestazione di domenica – spiega Gaeta – ha lo scopo di avvicinare sempre più i nostri giovani allo sport. La città e la provincia sono ricche di talenti in varie discipline, la maggior parte delle quali sconosciute ai più. D’intesa con il Coni ed il suo delegato provinciale Saviano, abbiamo ritenuto fondamentale mettere in “vetrina” tutti gli sport, con l’obiettivo di portare sempre. Più giovani nelle palestre, sui campi, avvicinandoli così alla pratica sportiva. Non sarà soltanto la festa dello sport e del sano divertimento ma anche un’occasione di crescita e di formazione molto importante».