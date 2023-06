Spegne oggi ben 103 candeline la signora Maria di Ariano

Ariano Irpino. Auguri alla signora Maria Di Furia che oggi raggiunge lo straordinario traguardo di 103 anni!

La bella nonnina sarà festeggiata presso il centro “Minerva” nel pomeriggio dove è ospite da diversi anni e dove ha trascorso il periodo della pandemia superando indenne la strage di anziani causata dal maledetto Covid. A maggior ragione sarà una festa molto sentita seppur nella semplicità. La figlia Angela Paduano e l’affettuoso personale del centro, stanno organizzando torta e brindisi. Invitata anche l’Amministrazione comunale di Ariano che non farà mancare un suo tributo alla longeva signora.

Piuttosto lucida, qualche acciacco per la veneranda età, tutto sommato la signora Maria gode di una discreta salute. Classe 1920, ha vissuto la sua esistenza tra la casa dove è nata, ai Pasteni, e località Frolice, dove coltivava con il marito un pezzo di terra. Ha allevato con sacrificio 10 figli trasmettendo loro educazione e sani principi. Ora la sua famiglia conta 18 nipoti e una 40ina di pronipoti sparsi per il mondo.

«Centotre anni è un traguardo non da tutti. È una gioia immensa – afferma la figlia Angela con emozione – vado sempre a trovarla e cerco di stimolarla a ricordare episodi e a fare piccole le cose che la mantengano presente a sé stessa. L’altro giorno, per gioco, l’ho fatta mettere in posa per un selfie. Ringrazio sin da ora quanti ci stanno inviando auguri e trasmettendo affetto».