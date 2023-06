Viceministro degli Esteri inaugura nuova sede Fratelli d’Italia

Sarà il Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nel governo Meloni, On. Edmondo Cirielli, a tagliare il nastro per l’inaugurazione della nuova sede di Fratelli d’Italia ad Avellino. L’evento è previsto per sabato 3 giugno alle ore 11:30. La nuova sede sorgerà al corso Vittorio Emanuele 101, galleria “La Magnolia”.

Oltre al Viceministro Cirielli saranno presenti il Senatore Antonio Iannone, la Senatrice Giulia Cosenza, l’On. Gianfranco Rotondi e naturalmente tutti gli esponenti locali del partito.