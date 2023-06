Spari Viale Italia, sindaco Festa: “Isolate e denunciate chi getta fango sulla città”

“Quello che è successo la scorsa notte a viale Italia è inaccettabile e mi indigna profondamente. Ad Avellino non può e non deve accadere”. Lo scrive su Facebook il sindaco Gianluca Festa.

Anche grazie alle telecamere ed ai sistemi di video sorveglianza, che questa Amministrazione sta costantemente implementando, il responsabile di questo gravissimo gesto è stato identificato – prosegue la fascia tricolore -. Ma la forte presenza dello Stato non può rappresentare l’unico deterrente. Faccio un appello a tutti i ragazzi e a tutte le famiglie della mia comunità. Isolate e denunciate chi getta fango e discredito sulla nostra città, che per la stragrande maggioranza è composta da gente per bene e che ripudia la violenza. Le Istituzioni sono e saranno sempre presenti sul territorio, al vostro fianco, per contrastare ogni fenomeno di questo tipo” conclude Festa.