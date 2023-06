Si è tenuta ieri la consueta giornata di donazione e raccolta sangue organizzata dal Comune di Grottolella – settore Sanità con la collaborazione della associazione ADS Campania e la Farmacia Santa Rita.

Un’iniziativa ormai divenuta una piacevole consuetudine nella comunità di Grottolella, dove si è profondamente radicata la mentalità della donazione e della solidarietà. I ben 29 donatori venuti ieri a Piazza Municipio ne sono la plastica e chiara testimonianza. “Senza di loro non esisterebbero giornate belle come quella di ieri dove appunto donare il proprio sangue equivale a donare il proprio cuore – dichiara Marco Grossi, Vice Sindaco e delegato alle politiche sociosanitarie al comune di Grottolella -. L’amministrazione ringrazia tutti gli operatori della associazione ADS- Campania, il suo referente Francesco Saverio D’argenio e la Dottoressa Antonella Boffi titolare della Farmacia Santa Rita per aver reso possibile la bellissima iniziativa di ieri. La prossima giornata di donazione e raccolta sangue si terrà all’inizio di settembre in coincidenza con l’evento del Pasto della Salamandra. Fermo restando la possibilità di andare a donare direttamente alla sede centrale di Avellino della ADS – Campania, sita nella centrale via Colombo” conclude Grossi.