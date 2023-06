Spari in pieno giorno nel Mandamento Baianese: ferita una donna, è caccia all’uomo

Spari in pieno giorno nel Mandamento Baianese. Non si placa l’escalation di violenza in provincia di Avellino.

Una donna, mentre era a bordo della propria auto, è stata attinta da alcuni colpi di arma da fuoco che l’hanno ferita al braccio sinistro e mandato in frantumi il finestrino del veicolo. A sparare dalle prime notizie sarebbe stato un uomo. La donna, una 49enne residente a Sperone, è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ospedale ad Avellino. Non è in pericolo di vita, considerando che i proiettili sono entrati e usciti dall’arto e non hanno colpito organi vitali.

Intervenute immediatamente diverse auto dei Carabinieri della Compagnia di Baiano che hanno iniziato le indagini e la caccia all’attentatore, fondamentali saranno le testimonianze di chi ha assistito alla scena e le immagini della videosorveglianza.