Giornata mondiale del rifugiato, Lacedonia c’è. Il Sai Msna organizza CircondiAMOci di Accoglienza – una giornata di festa all’ insegna della condivisione, della partecipazione e dell’arte che si terrà in piazza de Sanctis il 22 giugno dalle ore 16.00.

Per tutta la durata dell’evento si terranno due iniziative. La prima è un workshop di sartoria creativa in collaborazione con Fila…Menti.

La sartoria creativa è un laboratorio permanente attivo nelle strutture di accoglienza di Lacedonia, finalizzato al coinvolgimento di persone sensibili al tema dei minori stranieri non accompagnati e che promuove le abilità artigianali e sartoriali dei minori e la loro creatività.

Il laboratorio Semina l’Accoglienza in cui quanti parteciperanno potranno piantare semi di fiori in vasetti, con la collaborazione dei minori stranieri non accompagnati, che porteranno a casa per prendersene cura.

Locandina GMdR 2023 – SAI MSNA 1090 PR1 – Lacedonia (AV)

Dalle ore 16.00 si terrà la Danza l’Accoglienza. I Minori ospiti del SAI MSNA e della Comunità Alloggio “La Luna e i Falò” di Lacedonia metteranno in scena danze tipiche dei propri paesi di origine accompagnati dai bambini dell’oratorio A.N.S.P.I. di Lacedonia.

Dalle ore 17.00 “approderà” in Piazza il Ludobus Culturale. In collaborazione con OPERATORI di Pace ODV, si terranno laboratori di lettura e fiabe animate finalizzate a promuovere la cultura, la creatività e la solidarietà tra i popoli.

Dalle ore 19.30 si terrà lo Show Circense dell’Accoglienza, uno spettacolo con spirito internazionale a cura dell’Artista Mone Monè pensato ed ideato con gli ospiti del SAI MSNA e della Comunità Alloggio “La Luna e i Falò” di Lacedonia.