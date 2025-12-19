Centro per l’Autismo, Dogana, Stadio e altre strutture sportive: la Commissaria fa il punto

«Quest’anno il Natale arriva in un momento particolarmente complesso, segnato da difficoltà economiche ben note. Ma, in questi mesi, la gestione commissariale ha proseguito con determinazione il raggiungimento dei suoi obiettivi e della sua missione: garantire l’equilibrio dei conti, il risanamento economico, la continuità amministrativa e, soprattutto, la certezza dei servizi essenziali». Così la commissaria prefettizia di Palazzo di Città, Giuliana Perrotta, giunta praticamente a metà del suo mandato alla guida dell’ente di Piazza del Popolo, che si concluderà con le elezioni amministrative di primavera e l’elezione di un nuovo sindaco.

L’occasione è stata l’incontro con la stampa per lo scambio di auguri in vista delle festività natalizie. Proprio in riferimento ai giorni di festa, la commissaria ha spiegato: «Stiamo collaborando attivamente con la Polizia Municipale e con la Questura per organizzare le attività in modo che i festeggiamenti possano svolgersi senza problemi, anche prevedendo la chiusura di alcune strade, laddove necessario».

Sul fronte ambientale, in merito agli sforamenti delle polveri sottili registrati in questi giorni, Perrotta ha precisato: «Il periodo natalizio coincide purtroppo con un picco di inquinamento atmosferico dovuto all’aumento delle polveri sottili. Ho firmato l’ordinanza che prevede la chiusura al traffico per domenica prossima, al fine di ridurre drasticamente i livelli di inquinamento. Inoltre, è stata emessa un’ordinanza di divieto di abbruciamento».

Un passaggio anche sul Centro per l’Autismo di Valle: «È stata pubblicata la delibera con la quale abbiamo approvato un accordo interistituzionale con l’Asl, accordo che ci consentirà di permettere, pur in assenza di una formale consegna dell’immobile, l’accesso ai locali. In tal modo, saranno avviati anticipatamente i lavori, mentre noi proseguiremo con i nostri interventi. Sono ottimista, anche se non posso nascondere che, dopo venticinque anni di attesa, potrebbero esserci degli imprevisti. Tuttavia, ritengo che abbiamo posto delle basi solide che ci permetteranno di evitare ostacoli significativi».

Il tutto, ha chiarito, «all’insegna della continuità amministrativa». Per quanto riguarda lo stadio e la piscina comunale, «abbiamo attivato un accordo con l’Agenzia delle Entrate per una stima corretta e trasparente del valore degli immobili, considerata la possibilità di un’eventuale alienazione a privati. Per la piscina comunale la situazione è più complessa, a causa di problematiche legate a precedenti fallimenti aziendali».

«Per le altre strutture sportive è in corso un processo di razionalizzazione – ha aggiunto –. Molte utenze non erano correttamente intestate e il Comune continuava a sostenere costi non dovuti. Stiamo correggendo queste anomalie e, parallelamente, lavorando alla valorizzazione degli impianti attraverso convenzioni con associazioni sportive serie e strutturate».

Infine, uno sguardo alla Dogana: il 2026 sarà l’anno dell’inaugurazione.