Spari in citta’, il prefetto Riflesso: mai sottovalutato i fenomeni, fiducia in magistratura e investigatori

AVELLINO- “Non ho mai detto che non sono fatti di criminalità. Ho detto che le indagini sono in corso e pertanto non spetta a me stabilire né sapere in questo momento l’appartenenza come dire di questi reati. Quello che è stato detto in sede di Comitato, perché io ho portato le risultanze di un Comitato non mie considerazioni personali, è che non si tratta di criminali di alta caratura”. A distanza di qualche giorno dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza convocato ad horas dopo le vicende di ferimento, bomba carta ad un negozio e raid contro una sede del PD, abbiamo chiesto al prefetto di Avellino perché le sue parole sono state lette come una minimizzazione dei fatti di cronaca avvenuti soprattutto in citta’: “Io questo ho detto. Poi quello che si vuole capire si capisce, quello che si può capire si capisce. Io questo ho detto e su questo non torno indietro evidentemente perché c’è stato un Comitato e questa è stata la valutazione. E comunque sia tutto questo diciamo non ha nulla che vedere con una sottovalutazione né con il prendere poco sul serio diciamo questi fenomeni. Prova ne sia che il comitato… stato fatto subito nell’immediatezza e soprattutto al di là del comitato sono stati immediatamente attivate tutte le forme di controllo del territorio”. Dispositivi scattati in questi giorni, come sottolineato dal massimo rappresentante di Governo: “È evidente e sono visibili. Credo che insomma ciascuno di voi abbia avuto modo di vedere. Poi è chiaro che le indagini non sono una mia competenza. Sicuramente ci stanno lavorando. E considerando l’altissimo livello della magistratura locale nonché delle forze dell’ordine che diciamo lavorano con me per altri profili io sono certa che qualche esito diciamo positivo nel senso come dire di una risposta per il territorio ci potrà essere”.