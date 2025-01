De Simone: “Festa? Anche il Pd ha capi politici”

Mentre la sindaca Laura Nargi accoglie la nuova Giunta e i consiglieri subentrati agli assessori di recente nomina, non sono mancate, anche questa volta, le scintille in aula consiliare, soprattutto dopo l’intervento del capogruppo del Patto Civico, Rino Genovese, che, rivolgendosi alla prima cittadina, l’ha definita “Vicesindaca”. “Questa maggioranza è eterodiretta dall’esterno da un uomo che non è stato votato dal popolo e che si chiama Gianluca Festa”, ha dichiarato il giornalista Rai.

“Vorrei sapere se parla come maggioranza o come minoranza”, ha replicato Elia De Simone, nuovo capogruppo di “Davvero”, dopo la promozione in Giunta di Mario Spiniello. “Al momento – ha continuato il medico di Picarelli – la sua posizione ibrida sembra essere solo strumentale alla minoranza nelle commissioni. Credo che sarebbe giusto chiarisca subito la sua collocazione in aula”.

De Simone ha poi ricostruito gli avvenimenti a cavallo tra la Fase 1 e la Fase 2, definendo quanto accaduto come “normale dialettica tra la maggioranza”. “Cose che succedono”, ha aggiunto il capogruppo di “Davvero”, che ha anche precisato: “Scusate, ma il Pd non ha capi politici? Non ascolta voci che arrivano da Napoli, Roma o dalle segreterie di partito? Non usa toni fuori luogo, come fa il governatore De Luca? Come mai queste domande vengono poste solo a noi allora? La Giunta tecnica era un segno di pace momentanea. Poi, come ampiamente annunciato, siamo passati alla Fase 2, dove persone provenienti dalle periferie siedono legittimamente tra i banchi del governo cittadino, con le capacità dovute”.