Spaccio nel Circolo, revocato l’obbligo di presentazione per uno degli indagati

PAGO VALLO LAURO- Spaccio nel Circolo a Pago Vallo Lauro, il giudice monocratico del Tribunale di Avellino ha revocato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria (attenuazione degli arresti domiciliari a cui è stato sottoposto per circa sette mesi) nei confronti di uno dei due indagati. Il provvedimento del giudice in accoglimento dell’istanza dei difensori dell’indagato, gli avvocati Umberto Nappi e Francescantonio Maffettone, verso cui era stato opposto parere contrario da parte della Procura di Avellino. Ma l’assenza nel periodo in questione di violazioni della misura o di altri reati simili ha fatto ritenere scongiurato il pericolo di commissione di altri delitti della stessa specie, visto che da tempo l’indagato avrebbe per motivi di lavoro lasciato la zona del Vallo di Lauro. L’indagine relativa agli episodi di spaccio risale ad un anno fa, quando erano scattate le misure sulla base delle indagini del Commissariato di Ps di Lauro.