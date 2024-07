Vallo Lauro, a rischio la sede dell’Ufficio del Giudice di Pace: Melone “avverte” i sindaci

VALLO LAURO- Il Vallo di Lauro perderà anche l’Ufficio del Giudice di Pace di Lauro con sede a Quindici? E’ un rischio piuttosto concreto, nonostante la disponibilità di alcuni comuni rispetto alle richieste formalizzate in una nota dal presidente del Tribunale di Avellino Roberto Melone. Il nodo è quello legato al personale. Qualche giorno fa, dopo la nota inviata ai sette sindaci del Vallo di Lauro a Palazzo di Giustizia c’è stato un incontro, quello al quale hanno partecipato il sindaco di Moschiano Sergio Pacia e il presidente del Consiglio Comunale di Lauro Antonio Casoria. In quella sede anche la disponibilità del sindaco di Pago Vallo Lauro Antonio Mercogliano. Il Comune di Lauro avrebbe dato la disponibilita’ per il distacco di un dipendente, quello di Moschiano avrebbe garantito una disponibilita’ rappresentando pero’ la situazione di carenza di personale e anche Pago avrebbe dato la sua disponibilita’. Non e’ ancora chiaro cosa intendono farr invece i Comuni di Taurano, Domicella e Marzano. Ma le risorse che mettono in campo i Comuni non sarebbero in grado di garantire la funzionalità dell’Ufficio, come ha ricordato nella sua nota il presidente del Tribunale di Avellino Melone. Alla luce del pensionamento di alcuni dipendenti destinati all’Ufficio e alla riduzione delle ore in servizio distaccato, emerge infatti un quadro, come scrive il presidente del Ttibunale: “che vede il Giudice di Pace di Lauro gravato da un contenzioso, soprattutto civile, di dimensioni importanti, che riverbera effetti anche sulle attività contabili e amministrative, che non possono essere svolte regolarmente.

Per garantire il regolare funzionamento dell’Ufficio del Giudice di Pace, si ritiene indispensabile la presenza di almeno 2 dipendenti a tempo pieno e 3 dipendenti distaccati per 18 ore a settimana, come riferito dal Direttore Dottor Pandico Francesco, collaboratore del Presidente Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Lauro per la verifica periodica sull’andamento dei servizi dell’ufficio.

Alla precedente riunione tenutasi presso questa Presidenza del Tribunale in data 21.06.2024 è intervenuto unicamente il Commissario Prefettizio del Comune di Quindici.Con nota del 20.06.2024 il Presidente dell’Unione dei Comuni del Vallo di Lauro richiedeva differimento della convocazione prevista per il 21.06.2024 ore 15.00″. In una nota del 6 giugno lo stesso collaboratore del Presidente Coordinatore dell’Ufficio del Giudice di Pace di Lauro per la verifica periodica sull’andamento dei servizi dell’ufficio: ” ha riferito che la situazione dell’Ufficio si presenta oltremodo difficile, in termini di adempimenti dei servizi di cancelleria”. E le criticità sono state puntualmente elencate nella stessa nota. A partire dal : “servizio recupero spese di giustizia per gli anni dal 2019 al 2022 è fermo, provvedendo il cancelliere … solamente al controllo tributario e fiscale degli atti depositati quotidianamente; il servizio del gratuito patrocinio è fermo; non vengono effettuati i rilevi statistici; il servizio relativo agli adempimenti penali è svolto unicamente dall’assistente…, quando questi è presente in Ufficio;in concreto, la cancelleria, con lo scarso personale presente, provvede solo agli adempimenti quotidiani, tralasciando, per impossibilità di gestire il carico di lavoro, la normalizzazione dei servizi”.

Alla luce di quanto evidenziato innanzi, si è costretti a chiedere nuovamente che:il Comune di Lauro destini a tempo pieno all’Ufficio del Giudice di Pace di

Lauro un dipendente di grado C in sostituzione di …..il Comune di Moschiano destini per 18 ore a settimana e non per sole 6 ore a settimana all’Ufficio del Giudice di Pace di Lauro l’Assistente…

Tommaso, che si occupa particolarmente del settore penale; i Comuni di Domicella, Marzano di Nola e Taurano distacchino presso l’Ufficio del Giudice di Pace di Lauro proprie unità di personale almeno per sostituire il Cancelliere”. Nella sua nota il presidente Melone ha espressamente avvertito i sindaci che in mancanza di riscontro positivo alla nota e alle richieste non solo sarà chiesta al Ministero di Grazia e Giustizia di sopprimere l’Ufficio del Giudice di Pace di Lauro con sede a Quindici ma anche addebitare ai Comuni i possibili danni erariali determinati da questo stato di impasse..