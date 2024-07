Irpinia Pride, mercoledì assemblea pubblica ad Avellino

Nei mesi dell’Onda Pride, Avionica chiama all’appello la comunità di Avellino per confrontarsi e costruire collettività di fronte ad una città ed una cultura che gioca sui diritti trasformandoli in privilegi per pochi.

La nostra comunità si trova, ancora una volta, ad affrontare sfide e attacchi che non possono essere ignorati: attacchi contro le donne, alle quali viene impedito di decidere dei propri corpi in nome di un fanatismo religioso indegno di un Paese, attacchi alla comunità trans, alla quale si nega spietatamente il diritto di esistere con strumenti giuridici indegni; attacchi contro le famiglie arcobaleno, che si vedono negare ogni diritto e riconoscimento da parte di forze politiche che si dicono a favore delle famiglie. Di fronte a questa situazione, con una società che spesso sembra volerci di nuovo nascostə, noi vogliamo alzare la voce, esprimerci, parlare, confrontarci e discutere. Vogliamo essere la resistenza che invaderà le strade ed arriverà ovunque, perché ovunque serve far sentire la nostra voce ed essere vicini e comunità.

Riteniamo urgente la necessità di rivendicare e caratterizzare le strade della città con i nostri corpi liberi, difendendosi dal continuo attacco del patriarcato sui nostri vissuti, sulle nostre identità e sulle nostre scelte.

Vi aspettiamo Mercoledì 10 Luglio alle ore 18:00 presso la Villa Comunale Ex Distretto (“Villa Nuova”) Via Cristoforo Colombo (AV)