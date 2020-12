Spaccio, due arresti a San Martino Valle Caudina

I carabinieri del comando provinciale di Benevento hanno arrestato un 53enne e un 23enne di San Martino Valle Caudina (Avellino) perché ritenuti responsabili di concorso in detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Durante una perquisizione in casa, in un cassetto in ferro sotto tre mattonelle, i militari hanno sequestrato 4 buste in cellophane termo sigillate con all’interno complessivamente grammi 370,00 di marijuana; 2 involucri ritagliati da buste per la conservazione di alimenti surgelati, con all’interno 7,70 grammi di cocaina; 1 bilancino di precisione; 1 mini telefono cellulare; 1 coltello a serramanico con lama cm. 9,00 e larga cm. 2,5; la somma in contanti per l’importo totale di € 2.170,00; 1 telecomando ad infrarossi 1 macchina per sottovuoto.