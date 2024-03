Spaccio di hashish e marijuana arrestato un venticinquenne a Rione Parco

AVELLINO- Ancora un arresto per droga eseguito dalla Polizia nella citta’ capoluogo. Sei pezzi di hashish pari a quasi cento grammi, almeno 5o grammi di marijuana e tutto l’occorrente per confezionare e cedere a terzi la sostanza stupefacente, oltre a bilancino di precisione ed anche una somma presumibilmente provento dell’attivita’ di spaccio. E’ quello che hanno trovato all’interno di una stanza in uso ad un venticinquenne di Rione Parco gli agenti della Squadra Mobile di Avellino. Il personale della Sezione Antidroga avrebbe eseguito sia una perquisizione personale che all’interno dell’abitazione del giovane, sospettato di poter essere attivo nello spaccio di droga nella zona. Un’attività che ha avuto esito positivo quella degli agenti della Mobile. Il pm di turno ha disposto gli arresti domiciliari per il venticinquenne. Il giovane, difeso dal penalista Rolando Iorio, dovrà comparire domani mattina davanti al Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio per l’interrogatorio di convalida dell’arresto.