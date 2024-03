Primo Esecutivo Provinciale Fratelli d’Italia della Presidenza Fruncillo

Avellino – Si è riunito nella serata di ieri l’Esecutivo Provinciale di Fratelli d’Italia sotto la presidenza della coordinatrice Ines Fruncillo.

Numerosi gli argomenti trattati nel corso della riunione:

la strutturazione di 40 dipartimenti tematici, affidati ciascuno ad una figura di un responsabile accuratamente selezionato che andranno ad affrontare ed analizzare le questioni più importanti per lo sviluppo della provincia;

la responsabilizzazione di 30 referenti di aree territoriali, individuati, orientativamente, su riferimento dei vecchi collegi uninominali provinciali che raccoglieranno le istanze territoriali e coadiuveranno l’Esecutivo provinciale nell’organizzazione delle attività politiche;

il coinvolgimento del mondo giovanile, la sua implementazione ed il suo radicamento;

Il ruolo del coordinamento provinciale in vista della scadenza elettorale delle Europee.

E poi ill tema delle imminenti elezioni amministrative che condurranno numerosi comuni irpini al voto: gli organi di Fratelli d’Italia hanno deliberato di partecipare, con i propri candidati, in tutti i rinnovi dei Consigli Comunali, al fine di radicare la classe amministrativa nelle singole realtà.

Inevitabile infine, la riflessione sul futuro politico della città capoluogo, dove è stata ribadita, in vista del voto, la volontà di creare una forza alternativa all’amministrazione uscente, per consentire alla collettività di voltare pagina, esprimendo, finalmente, una visione diversa della politica cittadina, per avere la possibilità di offrire alla comunità avellinese un modello di sviluppo differente e del tutto nuovo da quello attuale, che possa prima di tutto essere attrattivo per gli elettori e possa dare il via a un nuovo corso per la città.