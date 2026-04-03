Spaccio, condannati due ventenni: cade l’accusa di cessione ai minori

AVELLINO- Otto mesi di reclusione per spaccio di lieve entita’ (il V Comma). Questa la condanna irrogata dal Tribunale Collegiale di Avellino nei confronti di un ventitreenne ed un venticinquenne gambiani, difesi dagli avvocati Fabio Tulimiero e Giuseppe Giammarino, per detenzione ai fini dello spaccio aggravata dalla cessione a minori (motivo per cui era celebrato dinanzi al collegio). Nel giugno 2021 erano stati denunciati per l’attivita’ di spaccio di hashish e per loro l’accusa più grave era quella di cessione a minorenni. Un’aggravante che non e’ pero’ stata confermata dall’istruttoria dibattimentale. L’ esclusione dell’ aggravante e lo spaccio di lieve entità hanno determinato una condanna ridotta nei loro confronti.