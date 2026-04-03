Solidarietà al Moscati: esercito, U.S. Avellino e volontari tra i piccoli pazienti della Pediatria

Una mattinata di regali e speranza per i piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale “Moscati” di Avellino: una delegazione speciale, composta dai militari del 232° Reggimento Trasmissioni, dai calciatori dell’U.S. Avellino e dai volontari della Misericordia di Atripalda ha fatto visita ai bambini ricoverati per consegnare uova di cioccolato e momenti di spensieratezza in vista della santa Pasqua.

Gli uomini e le donne in mimetica – con il Colonnello Bruno Pacetti, il Primo Luogotenente Sergio Freda, il Sergente Maggiore Capo Antonio Iorizzo, il Graduato Aiutante Alessandro Fischini, il Primo Graduato Ruolo d’Onore Pellegrina Caputo e il dipendente civile della Difesa Marco Marra – hanno condiviso tempo e attenzione con i bambini ricoverati, affiancati dall’energia dei supereroi Wonder Woman e Spider-Man, capaci di trasformare ogni incontro in un piccolo momento di magia. A portare entusiasmo non sono mancati i calciatori biancoverdi Armellino, Cancellotti, Insigne, Palumbo, Sala, Sgarbi e Sounas, che hanno regalato ancora una volta sorrisi, foto, autografi e tanta vicinanza ai piccoli tifosi.

L’iniziativa, che ha visto la consegna di doni e uova di Pasqua, ha avuto un unico filo conduttore: esserci, donando un momento di serenità.