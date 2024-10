Messaggi di cordoglio per la morte della piccola Francesca

Non si fermano i messaggi di cordoglio della comunità di Fontanarosa per la morte della piccola Francesca, bimba travolta e uccisa dal cancello di casa.

“Vicini nel vostro dolore e con sincera commozione esprimiamo il nostro cordoglio per la vostra amata Francesca” – così in un post sui social il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Fontanarosa.

In queste ore, è tanta la vicinanza da parte della comunità di Fontanarosa.

“Siamo profondamente addolorati per la perdita della piccola Francesca. Le nostre più sincere condoglianze alla famiglia in questo momento così difficile. La sua memoria rimarrà nei nostri cuori. Ciao Francesca. Riposa in Pace” – Così la Pro Loco La Fonte.

“Oggi i cuori sono spezzati per la scomparsa della piccola Francesca. Ci uniamo alla famiglia in questo dolore immenso, con tutto l’affetto e il sostegno possibile. Che Francesca possa riposare in pace e che il suo ricordo porti conforto a chi le ha voluto bene” – Forum dei Giovani di Fontanarosa.