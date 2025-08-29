Sospetto caso di West Nile al Pronto Soccorso del Moscati: anziano sotto osservazione

AVELLINO- Un anziano di Atripalda sarebbe giunto nel pomeriggio al Pronto Soccorso del Moscati di Avellino con una sintomatologia molto simile a quella del virus della “zanzara” denominato West Nile. Sono in corso tutti gli accertamenti clinici per verificare se il quadro che presenta il paziente sia effettivamente confermato come sintomo dell’infezione. Si tratterebbe in questo caso di una prima infezione in Irpinia, visto che tutti i pazienti finora ricoverati al Moscati provenivano da altre province. Si ricorda che il virus non può essere trasmesso da uomo ad uomo e che non ci sono situazioni di allarme particolare.