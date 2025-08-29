Vallo Lauro, i Lupi Baschi ripartono nel segno del compianto “Conte Max”

VALLO LAURO- I Lupi Baschi del Vallo di Lauro ripartono nel segno di Massimiliano Siniscalchi, l’avvocato di Lauro strappato prematuramente all’affetto dei suoi familiari e conosciuto da tutti come il “Conte Max” . Da una sia iniziativa era nata nel 2015 la squadra che forma i bambini e i giovani allo sport. Nel nuovo logo scelto per il campionato di calcio a 5 in serie D c’ e’ anche il suo nome. E lo hanno voluto presentare online cosi’: “non e’ solo un logo rinnovato, ma un simbolo che porta con sé la nostra storia, i nostri valori e il ricordo indelebile di chi ha dato vita a tutto questo: il nostro fondatore e presidente 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐢𝐦𝐢𝐥𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐒𝐢𝐧𝐢𝐬𝐜𝐚𝐥𝐜𝐡𝐢.La scritta “Conte Max” che da oggi adorna il nostro stemma è più di un semplice omaggio. 𝐄̀ 𝐮𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚: portare avanti ogni giorno la sua visione, la sua passione e il suo amore per questo progetto e per la nostra comunità”.

Nel nuovo logo ci sarà la scritta Conte Max

“dall’idea di Massimiliano Siniscalchi, il nostro “Conte Max”. Il Lupo: stemma dell’Irpinia, simbolo di forza e spirito di gruppo. Baschi: simbolo di orgoglio, identità e forte appartenenza territoriale.

Il Castello: Il Vallo di Lauro, la nostra casa, la nostra comunità”. La missione resta sempre la stessa: “Formare bambini/e e ragazzi/e in un ambiente sano e

costruttivo, attraverso lo sport come strumento educativo”.