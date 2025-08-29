Si rifiuta di fornire documenti e aggredisce gli agenti: cinquantacinquenne nei guai

AVELLINO- Arresto convalidato ma nessuna misura (era stata invocata dalla Procura quella dei domiciliari) per un cinquantacinquenne avellinese, difeso dal penalista Michele Fratello, che nel pomeriggio di ieri si e’ reso autore di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale nei confronti di due agenti della Volanti della Questura di Avellino, intervenuti su richiesta della struttura riabilitativa che lo ospita. L’uomo, avrebbe reagito al controllo prima rifiutandosi di fornire i documenti e successivamente aggredendo un agente. Per questo motivo era finito ai domiciliari. Questa mattina il giudice monocratico del Tribunale di Avellino ha convalidato l’arresto ma rigettato la richiesta di misura cautelare, come aveva sostenuto la difesa, evidenziando che non si trattasse di una vicenda per cui poteva essere applicata una misura nei confronti del proprio assistito. Dopo la richiesta di termini a difesa si dovrà attendere per il processo con rito direttissimo, anche se non e’ escluso che si ricorra a riti alternativi. Processo che l’indagato sosterrà a piede libero.