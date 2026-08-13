Sospette esche avvelenate a Picarelli: scatta l’ordinanza del sindaco

Il sindaco Nello Pizza ha firmato un’ordinanza urgente in seguito al sospetto avvelenamento di un gatto domestico, trovato morto in via Penta, nel quartiere Picarelli. Il provvedimento incarica il Comando di Polizia Municipale di avviare immediate indagini per individuare i responsabili dell’abbandono di esche o sostanze velenose sul territorio.

L’ordinanza dispone inoltre il coinvolgimento del Settore Tutela Ambientale per l’eventuale bonifica e messa in sicurezza dell’area, e dell’ASL di Avellino (Servizio Veterinario) per gli adempimenti e gli accertamenti sanitari del caso.