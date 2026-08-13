Maltempo, allerta meteo gialla su tutta la Campania: in arrivo temporali, grandine e forti raffiche di vento

Nuova allerta meteo diramata dalla Protezione Civile della Regione Campania. In considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, è stato emanato un avviso di allerta di colore Giallo valido su tutto il territorio regionale dalle 13:00 alle 20:00 di oggi, giovedì 13 agosto. Il quadro meteo si preannuncia caratterizzato da forte instabilità. Si prevedono rovesci e temporali di moderata intensità a scala locale, con fenomeni che potranno avere una rapida e improvvisa evoluzione. La Protezione Civile avverte della possibile caduta di grandine, fulmini e forti raffiche di vento, che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche.

L’avviso, diramato ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata (SORU), evidenzia un concreto rischio idrogeologico. Tra i possibili fenomeni di impatto al suolo si segnalano allagamenti, esondazioni e superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, nonché caduta massi e frane superficiali, complice la nota fragilità dei suoli campani. Alla luce di queste previsioni, la Regione raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti, attivando i rispettivi piani comunali di Protezione Civile.

In particolare, in vista delle possibili raffiche di vento, si invita a monitorare e verificare la corretta tenuta del verde pubblico, degli alberi ad alto fusto e delle strutture temporanee (come palchi o gazebo) per evitare disagi e pericoli per l’incolumità dei cittadini.