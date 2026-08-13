A Grottolella ritorna il “Pasto della Salamandra”

Grottolella riapre le porte del suo borgo antico: ritorna il “Pasto della Salamandra”. L’appuntamento, tra i più sentiti e suggestivi dell’Irpinia, è in programma il 4, 5 e 6 settembre nel centro storico, con ingresso libero. Una tradizione dalle radici antichissime, che risale al 1673, quando il Duca Macedonio offriva ai contadini i frutti del raccolto. Da allora fino a oggi, la salamandra torna a muoversi tra le pietre del borgo per celebrare la storia, il folklore e le radici più autentiche dell’Irpinia.

Tre giorni di full immersion nella tradizione: ad attendere i visitatori ci saranno i veri sapori contadini della cucina irpina e i grandi vini della terra. E quando cala la sera, il borgo si accende con musica popolare, tammorre e ritmi che scaldano la notte, senza rinunciare a DJ set e musica dal vivo. Non mancheranno artisti di strada, spettacoli di fuoco e vicoli in festa, in un percorso che si lascia guidare dal profumo della tradizione e dalla magia del borgo. “Non fartelo raccontare – è l’invito degli organizzatori – vivi la tua notte a Grottolella”.